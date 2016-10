Phoenix 07:30 bis 08:15 Dokumentation Wildes Deutschland Der Stechlin - Im Reich der klaren Seen D 2013 2016-10-26 18:30 Live TV Merken Bilder, von denen man nicht genug bekommen kann: blaue Seen inmitten von Wald, liebliche Buchten, wilde Einsamkeit. Im Norden Brandenburgs gibt es Seen, deren Klarheit an Kristalle erinnert. Mehr als 100 dieser Seen liegen im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Christoph Hauschild und sein Team setzen Spezialtechnik ein, um die Magie der glasklaren Wasserwelt für die Zuschauer sichtbar zu machen. Sie zeigen Szenen, wie sie noch nie gedreht wurden. Emporwachsende Seerosen und schlüpfende Mückenlarven werden im Zeitraffer zu zauberhaften Momenten. Extreme Zeitlupen enthüllen, wie der Wasserschlauch, eine fleischfressende Pflanze, Jagd auf Wasserflöhe macht oder wie sich der schillernde Eisvogel in die Fluten stürzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildes Deutschland Regie: Christoph Hauschild

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 368 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 128 Min.