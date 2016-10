MDR 03:30 bis 03:58 Reportage Exakt - Die Story Alle Mann an Bord! - Fluch und Segen des Kreuzfahrt-Booms Alle Mann an Bord! - Fluch und Segen des Kreuzfahrt-Booms D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Udo Lindenberg zum Anfassen inklusive. Abends Konzerte mit den Lieblingsstars und tagsüber die Sonne über dem Mittelmeer. So genannte Themenkreuzfahrten in jeder erdenklichen Kombination sind gerade der Renner im Touristikgeschäft. Urlaub auf dem Schiff, das erfreut sich seit Jahren ungebrochener Popularität - bei Singles, bei Familien und bei Senioren gleichermaßen. Bei den besonders beliebten Hochseekreuzfahrten hat sich der Umsatz in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Erstaunlicher Weise ist der Preis pro Reise sogar gesunken. Weltweit werden auf den Werften neue schwimmende Städte zusammengeschweißt und ausgerüstet. "Exakt - Die Story" zeigt, wie das Geschäft mit den Kreuzfahrten hinter den Kulissen funktioniert, was für eine große Logistik von A bis Z beherrscht werden muss, wie die Flotten dirigiert und deren Sicherheit überwacht werden. Reedereien und Reiseanbieter werben gern mit Nachhaltigkeit und Umweltschonung. Doch Umweltorganisationen wie der Naturschutzbund Deutschland werden nicht müde immer wieder zu berichten, wie umweltschädlich Kreuzfahrtschiffe eigentlich sind. Besonders erschreckend: Laut NABU würde ein einziger Ozeanriese auf einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe ausstoßen wie fünf Millionen Pkw auf der gleichen Strecke. Stimmt das und wie gesundheitsgefährlich sind eigentlich Rußpartikel und Abgase aus den Schiffsschornsteinen? Testergebnisse zumindest sind besorgniserregend. Dem Kreuzfahrtboom schadet das bislang nicht. Im Gegenteil die Anbieter sind dabei neue Märkte zu erobern. In der Meyerwerft in Papenburg wird gerade mit Hochdruck an zwei Kreuzfahrtschiffen für China gebaut. Eins davon steht kurz vor der Fertigstellung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exakt - Die Story Regie: Alexander Ihme