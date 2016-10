MDR 00:35 bis 02:25 Musik Rockpalast Kult: The Cure Konzert vom Bizzare-Festival Köln D 1998 Stereo Live TV Merken Kann man sich die (musikalischen) 80er Jahre vorstellen, ohne dabei unweigerlich auch an The Cure zu denken? Wohl kaum. Mit eigenwilligem Gesang, verschmiertem Lippenstift, schwarz geschminkten Augen und wild toupierten Haaren prägte der Sänger und Gitarrist Robert Smith das Image der Band - nicht nur auf Konzerten, sondern auch in schrägen und künstlerisch anspruchsvollen Videos. Die bereits 1976 gegründete Band landete immer wieder grandiose Hits, die die Musikszene beeinflussten und mittlerweile zu wahren Klassikern der Popgeschichte avanciert sind. Auf ewig unvergessen bleiben wohl Ohrwürmer wie "Boys Don't Cry", "Close to me", "Lullaby", "Friday I'm in Love", "In between Days" oder auch "The Lovecats". The Cure erhielten dafür diverse Auszeichnungen - darunter zwei Brit Awards (in den Kategorien "Beste britische Gruppe" 1991 und "Bestes Video" 1989 für "Lullaby") - sowie zahlreiche Award-Nominierungen. Das "Bizarre Festival" galt als eines der größten deutschen Festivals für alternative Musik. 1998 trat hier die britische Wave-Gothic-Band The Cure auf. Ihr seht die Konzert-Highlights aus Köln mit folgenden Titeln: "Shake Dog Shake", "Fascination Street", "A Strange Day", "One Hundred Years", "If Only Tonight We Could Sleep", "Pictures Of You", "Just Like Heaven", "Sinking", "Wrong Number", "Never Enough", "In Between Days", "From The Edge Of The Deep Green Sea", "Cut", "Disintegration", "A Forest", "10.15 Saturday Night" und "Killing An Arab". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rockpalast Kult