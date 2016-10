MDR 23:35 bis 00:35 Show Zärtlichkeiten im Bus D 2016 2016-10-29 04:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Können Zärtlichkeiten mit Freunden mit Laith Al-Deens Hilfe die Städtepartnerschaft zwischen Riesa und Mannheim retten? Riesa, die Heimatstadt unserer beiden TV-Helden Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch, steht Kopf. Man munkelt, dass der Städtepartnerschaftsvertrag zwischen der Stahlwerkerstadt Riesa und der Quadratquartiermetropole Mannheim bald, also jetzt, nach einer Laufzeit von 25 Jahren auslaufen soll. Dieser Kontrakt muss aus guten Gründen verlängert werden. Dafür bedarf es prominenter Fürsprecher, die den Mannheimer Entscheidungsträgern die Vorzüge der Partnerschaft mit einem Kaff vor Augen führen. Zum Glück für Riesa hat die bekannte Band Zärtlichkeiten mit Freunden einen der berühmtesten Mannheimer, den Sänger Laith Al-Deen, in den "Zärtlichkeiten im Bus"-Bus eingeladen. Die beiden sympathischen Moderatoren Ines und Cordula versuchen mit Hilfe von Allesfahrer Torsten und dem Reellen Reentko alles, um Laith Al-Deens Herz für Riesa zu erweichen. Ob und wie sie ihn überzeugen können, sich für die gerechte Sache stark zu machen, welche kruden musikalischen Wünsche sie Laith Al-Deen als Gegenleistung gemeinsam mit dem Reellen Reentko erfüllen müssen, wieso es plötzlich in Riesa ein Steigerwaldstadion zu geben scheint und weshalb Laith Al-Deen als Röntgenassistent nicht glücklich werden konnte, kann man MDR FERNSEHEN beäugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Laith Al-Deen Originaltitel: Zärtlichkeiten im Bus