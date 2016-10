MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Muskeln, Sehnen, Knochen - Das Geheimnis der Bewegung Muskeln, Sehnen, Knochen - Das Geheimnis der Bewegung D 2016 2016-10-27 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wie klettert ein Affe? Warum sind Katzen so flink? Wie kann ein Frosch so weit springen? Viele Tiere bewegen sich auf eine Weise, die Wissenschaftler ins Staunen und Grübeln versetzt: Wie machen sie das? Wie funktioniert die Mechanik der Bewegung, die über Millionen Jahre perfektioniert wurde? Zu dieser Frage ist in Jena womöglich ein Durchbruch gelungen. Oder eher ein Durchblick: Mit einer einzigartigen Hochgeschwindigkeits-Röntgenanlage blicken Forscher den Tieren unter die Haut während sie laufen, springen und klettern. Die Bilder sind weltweit einmalig, denn erstmals kann das Zusammenspiel von Muskeln, Knochen und Sehnen in Superzeitlupe betrachtet werden. LexiTV zeigt heute, warum sich Mediziner und Zoologen, aber auch Roboterforscher und sogar das Militär für die Erkenntnisse der Jenaer Forscher interessieren. Außerdem erklärt die Sendung, wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit ist und warum wir viel mehr tanzen sollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle