Dokumentation Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr GB 2015 Entgegen aller Vorurteile entwickelt der schwarze Erfinder Garrett Morgan die Atemschutzmaske und überzeugt alle beim ersten Einsatz: Er rettet Bergleute aus einem verschütteten Stollen. Als Schutz gegen Überfälle entwickelt Richard Davis eine leichte Weste aus vielen Gewebeschichten. Zum Beweis der Wirksamkeit schießt sich Davis in seinen nur mit der neuen Polsterung gesicherten Bauch. Die Folge: ein blauer Fleck und viele Bestellungen der Weste. Originaltitel: Sparks Of Invention