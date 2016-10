ZDFinfo 07:15 bis 08:00 Dokumentation Streitfall Islam Deutschland und seine Muslime D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Gerade mal sechs Prozent der Deutschen sind Muslime. Trotzdem wird der Islam oft als Bedrohung wahrgenommen. ZDFinfo begibt sich auf Spurensuche. Wie leben die Muslime in Deutschland? Wie sieht es mit radikalen Strömungen aus? Droht eine Islamisierung? ZDFinfo will Antworten finden und besucht Stadtviertel, in denen besonders viele Muslime leben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Streitfall Islam

