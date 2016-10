Disney Channel 17:25 bis 17:55 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 11 Der Alpha-Zwilling USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Mabel stellt fest, dass sie gewachsen und nun etwas größer als Dipper ist und macht sich deshalb über ihn lustig. Dipper ist verärgert und macht sich auf die Suche nach etwas, das ihn wachsen lässt. Er entdeckt magische Kristalle, die Objekte sowohl verkleinern als auch vergrößern können. Doch die Kristalle fallen in die Hände von Stans Erzfeind Gideon. Der will mit Hilfe der Kristalle das Mystery Shack einnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, Joe Pitt, John Aoshima Drehbuch: Tim McKeon, Zach Paez, Alex Hirsch