Disney Channel 13:30 bis 14:00 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 27 Livs große Chance USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Liv ist begeistert, für die Hauptrolle in dem Film Südstaatenball vorsprechen zu dürfen, bis sie feststellt, dass es dabei um einen weiblichen Basketball-Star geht. Da sie die Rolle unbedingt haben will, nimmt sie bei Maddie Basketball-Unterricht. Währenddessen kauft Karen Joey einen Anzug aus einem Secondhand-Laden, von dem er denkt, dass er ihm magische Kräfte verleiht. Schauspieler: Jessica Marie Garcia (Willow) Dove Cameron (Liv Rooney/Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Rena Strober (Becki Bicklehoff) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Emmy Buckner (Liv 2) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Rich Correll Drehbuch: Sylvia Green Musik: Michael Corcoran, Eric Goldman