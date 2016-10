Disney Channel 09:20 bis 09:50 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Hilfe von den Meerjungfrauen / Seepferdchen in Not USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Käpt'n Hook stiehlt Izzys Surfboard. Die Meerjungfrauen helfen ihnen, es wieder zu bekommen. (b) Käpt'n Hook stiehlt drei Seepferdchen, die sein Schiff lenken sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg, Don Gillies

