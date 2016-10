NDR 23:45 bis 00:10 Serien Kümo Henriette Kursänderungen D 1979 Stereo Live TV Merken Es ist entschieden: Uwe und Gerda wollen die "Henriette I" kaufen. Da sie jedoch über keinerlei Eigengeld verfügen, muss Gerda die letzten finanziellen Probleme ein wenig am Rande der Legalität beseitigen. Am nächsten Tag kommt der kleine Uwe in die Schule. Anlass für ein großes Familientreffen der Petermanns. Alle, die nicht gerade auf See sind, finden sich ein. Nur Margot fehlt zunächst. Sie hat sei dem Seenotfall mit ihrer Tochter Gerda nicht gesprochen. Aber dann ist sie überraschend doch da: Nach über 100 Tagen des Schweigens kommt es zur Versöhnung zwischen Mutter und Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Dallmeier (Hinrich Petermann) Elke Twiesselmann (Margot) Uta Stammer (Gerda) Dieter Ohlendiek (Uwe Schmidt) Bettina Dörner (Karin) Else Quecke (Oma Petermann) Karl-Heinz Krähenbaum (Meister Anders) Originaltitel: Kümo Henriette Regie: Peter Harlos Drehbuch: Helga Feddersen Musik: Ingfried Hoffmann