Dokumentation Brautalarm auf dem Land Alte Liebe rostet nicht D 2016 2016-10-27 Es ist das wohl wichtigste Kleid im Leben einer Frau: das Hochzeitskleid! Bei der Auswahl dreht sich alles um die Frage: Wie sieht es wohl am Tag der Hochzeit aus? Ist es kurz oder lang, creme oder weiß, mit Schleppe oder ohne, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Auf dem flachen Land im schleswig-holsteinischen Dithmarschen werden Bräuteträume wahr. Hier befindet sich in einem ehemaligen Stall auf heute 4.000 Quadratmetern das größte Braut- und Abendmodengeschäft Norddeutschlands. Und selbstverständlich werden hier auch die Ehegatten in spe, Trauzeugen, Schwiegereltern, Brüder und Schwestern fündig, immer perfekt unterstützt vom eingespielten Verkäuferteam, fleißigen Schneiderinnen sowie Chefin Kirsten und Juniorchef Henning Jürgensen. Susanne und Reinhard teilen seit 15 Jahren Tisch und Bett. Auf dem Standesamt waren sie zur Eheschließung schon vor zehn Jahren. Doch nun will Susanne endlich ein großes Fest und endlich einen Traum in Weiß. Da Norbert seinem "Engel" keinen Wunsch abschlagen kann, sucht er auch für sich einen schicken Anzug für den Traualtar. Verkäufer Norbert steht ihm nicht nur bei der Auswahl zur Seite. Er hat bei der Trauung eine ganz besondere Aufgabe. Heike ist im Herzen schon immer eine Prinzessin. Nun probiert sie die passenden Kleider zu ihrem inneren Gemütszustand an. Doch plötzlich taucht ihr zukünftiger Mann Matthias auf und mit ihm ein dickes Problem: Macht er ihr in Sachen Traumkleid tatsächlich einen Strich durch die Rechnung? Chefin Kirsten kann es nicht lassen. Seit über 40 Jahren ist der Laden fest in ihren Händen und fällt immer wieder ihrem "Verschönerungs- und Vergrößerungswahn" zum Opfer. Aus 20 wurden so im Laufe der Jahre 4.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Nun steht der nächste Umbau an. Mit Sohn Henning plant sie ein neues Schneiderzimmer. Braut Jana ist verlobt und hat ihre Hochzeit perfekt geplant. Sie weiß auch ganz genau, wie ihr Kleid aussehen soll. Oder etwa doch nicht? Lerneffekt: Einen so emotionalen Akt wie den Kauf eines Brautkleids kann man nicht planen. Originaltitel: Brautalarm auf dem Land Regie: Katharina Lauck/Stephanie Hielscher Kamera: Michél Gumnior, Felix Nowack, Fabian Uhlmann