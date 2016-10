NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Nachwuchs bei den Seebären Nachwuchs bei den Seebären / Elefanten-Liegestütz / Diagnose für Hinkebein Mashur / Mit Tauben auf Tuchfühlung / Zwillinge im Ziegengehege D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Nachwuchs bei den Seebären: Seebärin Conchita hat ihr Baby bekommen. Aber von Mutterschutz keine Spur: Gringo, der dicke Seebären-Mann, denkt schon wieder nur an das eine und lungert ständig vor der Mutter-Kind-Stube rum. Kein Wunder, dass Conchita etwas hysterisch reagiert, als Dirk Stutzki und Tierarzt Michael Flügger ihr Kleines zum Chippen mitnehmen. Elefanten-Liegestütz: Thorsten Köhrmann will Elefanten-Dame Yashoda eine neue Übung beibringen, Liegestütz. Allerdings mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, denn während das Drei-Tonnen-Tier in die Knie geht, liegt Thomas Moderegger unter ihr auf dem Boden. Bloß gut, dass Yashoda und Thomas sich schon so lange kennen. Diagnose für Hinkebein Mashur: Kropfgazellen-Kind Mashur humpelt immer noch und Claus Claussen ist ratlos. Deshalb hat Tierarzt Doktor Flügger eine Kollegin mit einem Röntgengerät um Unterstützung gebeten. Das Röntgenbild beweist: Mashurs Beinchen ist tatsächlich gebrochen. Muss er jetzt einen Verband tragen? Mit Tauben auf Tuchfühlung: Seit ein paar Wochen trainiert Thomas Feierabend die neuen Brieftauben. Nun ist der große Tag gekommen, die Tauben sollen Kindern aus der Hand fressen. Am Anfang halten die Vögel beinahe genauso viel Sicherheitsabstand wie die Kinder. Doch dann werden die Tauben ein bisschen übermütig und möchten "Reitstunden" nehmen. Zwillinge im Ziegengehege: Bei einer Ziege haben die Wehen eingesetzt. Während Nadine Grabert noch spekuliert, wie lange es wohl dauert, ist es auch schon so weit. Das Neugeborene plumpst in den Sand und wird von Mama-Ziege liebevoll abgeleckt. Kaum rappelt sich der Kleine auf die dünnen Beine, kommt noch ein Zwillingsbruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.