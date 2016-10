NDR 09:30 bis 10:00 Regionales Hamburg Journal Prozess gegen falschen Polizisten / Integrationspartner hetzt im Internet / Fischotter-Zählung in Hamburg / Debatte: Kita-Pflicht für Flüchtlingskinder? / Jazzlokal feiert: 30 Jahre "Birdland" / Weihnachtsprogramm: ARD stellt Märchenfilme in Hamburg vor D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Regionalmagazin des Norddeutschen Rundfunks für das Land Hamburg berichtet über das politische und kulturelle Leben der Hansestadt und liefert Hintergrundinformationen zu besonderen Ereignissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ulf Ansorge Originaltitel: Hamburg Journal

