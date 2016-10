NDR 07:20 bis 08:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2300 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Merle ist verzweifelt und weiß, dass Volker sofort mit Kaspar nach Japan abreisen könnte. Sie gibt Gunter die Schuld: Er hat sie überredet, Volker seinen Sohn für einen Nachmittag zu überlassen. Gunter ist getroffen. Merle will alles unternehmen, damit Volker Kaspar nicht bekommt. Mathis will Vickys Sex-Lüge sofort mit ihr klären. Die beharrt jedoch dreist darauf, mit Mathis geschlafen zu haben und Sydney weiß nicht, wem sie glauben soll. Mathis trifft es, dass Sydney die Lüge nicht durchschaut. Mathis erklärt Sydney traurig, ohne Vertrauen keine gemeinsame Zukunft mehr zu sehen. Vicky denkt, es sei besser, Thomas die "Wahrheit" über Mathis zu erzählen und ist froh, dass er alles locker hinnimmt. Noch erfreuter ist sie jedoch, als Thomas sie für die Zeit ihrer Affäre um Exklusivität bittet. Patrick stellt gegenüber Theo souverän klar, dass er nichts von Kim will. Trotzdem versetzt es Patrick einen Stich, als er sieht, wie vertraut Theo und Kim miteinander umgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Gerald Distl, Christoph Klünker Drehbuch: Christiane Deledda Kamera: Wulf Sager, Rainer Nolte Musik: Tunepool

