NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Fremde Mächte D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Metzgermeister Kalle Kratzer versucht zu überleben, aber gegen die Konkurrenz des Supermarktes gegenüber hat er keine Chance. Eine harte Zeit, drei Jahre nach dem Tod seiner Frau. Als auch noch der Filialleiter Edgar Schröder in seinem Laden auftaucht, dreht Kratzer durch und greift Schröder an. Dirk Matthies und Svenja Menzel können nur noch ein Protokoll aufnehmen. Schon am nächsten Tag werden Dirk und Svenja wieder zum Supermarkt gerufen: Der Wagen des Filialleiters wurde demoliert. Und noch ein drittes Mal müssen die Beamten eingreifen: Kalle Kratzer randaliert im Supermarkt, nachdem er herausgefunden hat, dass Sohn Tobias nicht in der Schule ist, sondern im Supermarkt bedient. Alles spricht gegen Kalle Kratzer. Aber Dirk und Svenja trauen dem aalglatten Filialleiter Schröder nicht. Bei einem Besuch in seinem Haus entdecken sie frische Lackspuren am Garagenpfosten. Ganz andere Probleme haben die anderen Beamten im 14. Revier. Mathilde Maiwald taucht auf der Wache auf und berichtet von Geistern in ihrem Keller. Deutlich höre sie nachts deren Schreie. Niemand glaubt der alten Frau, außer Lothar Krüger, der sich gleich in die esoterische Lehre einführen lässt. Als Harry und Henning den Keller der alten Dame überprüfen, erleben sie eine Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia 'Harry' Möller) Till Demtrøder (Henning Schulz) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Matthias Walter (Philip Caspersen) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Elke Schuch Drehbuch: Florian Baxmeyer Kamera: Marcus Kanter

