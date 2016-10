WDR 22:10 bis 22:55 Reportage die story #monsterstau - Stillstand ist unser Leben! D 2016 2016-10-27 21:02 Stereo Untertitel HDTV Merken NRW ist Spitzenreiter - und das ist das Problem: Wir sind bundesweit das Stauland Nummer 1. Die Zahlen sind erschreckend: Im vergangenen Jahr staute sich der Verkehr auf nordrhein-westfälischen Autobahnen auf 322.000 Kilometern. 104.000 verdammt lange Stunden standen wir einfach nur rum. In Nordrhein-Westfalen gehört der Stau zum Leben. Wenn es ihn nicht gäbe - wer weiß: vielleicht würden wir ihn sogar vermissen. Im Stau passieren die verrücktesten Geschichten: Babys werden geboren, Partys werden gefeiert, Chancen werden verpasst, Freundschaften werden geschlossen, Ideen werden entwickelt, es gibt Herzinfarkte und Liebesgeschichten, Dramen und Tragödien- sozusagen alles aus dem Stand heraus. In NRW ist der alltägliche /monsterstau ein identitätsstiftendes Phänomen. Wir sind das Land der Pendler. Wir pendeln zwischen Stop and Go. Was tun, wenn man im Stau steht? Twittern zum Beispiel, oder posten. Was dabei rauskommt, wollen wir zeigen. Wir erklären die Ursachen, wir suchen nach Lösungen, wir zeigen Alternativen. Wir präsentieren überraschende Zahlen und sprechen mit interessanten Menschen, die eine ungewöhnliche Beziehung zum Thema /monsterstau haben. Wir beleuchten den verkehrspolitischen Aspekt genauso wie die zwischenmenschliche Komponente. Wir stellen brisante Fragen. Zum Beispiel: Ist der Name Ruhrschnellweg ironisch gemeint? "/monsterstau - Stillstand ist unsere Leben!": Ein munterer Film über ein nerviges Thema von Christian Dassel und Clemens Gersch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die story Regie: Christian Dassel/Clemens Gersch

