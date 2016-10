WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Ob Seepferdchen auf ihre schlanke Linie achten? D Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Schimpansen können es kaum erwarten: Bei tropischen Temperaturen macht Tierpflegerin Sina Küllenberg heute aus dem Affenhaus ein Schlaraffenland. Warum wurde quer durch die Elefantenanlage ein neuer Zaun gezogen, der auch noch mit Strom gesichert ist? Nur noch fünf Tage, dann sollen die Eisbären wieder in München einziehen - Baustress pur. Müssen Seepferdchen auf ihre schlanke Linie achten? Tierpfleger Joachim Wegerer kennt sich da aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.