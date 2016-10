3sat 03:40 bis 05:05 Komödie Taxi für eine Leiche A 2002 2016-11-15 04:10 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein mysteriöser Krawattenmörder, der schon seit längerem sein Unwesen treibt, schlägt eines Abends auch in einem heruntergekommenen Wiener Vorstadtkino zu. Die Kinobesitzerin Hermine entdeckt nach Ende der Vorstellung die Leiche eines alten Mannes. Gemeinsam mit ihrem Freund Schorsch, dem Oberkellner ihres Stammlokals, will sie die Leiche unauffällig loswerden. Sie vermutet, dass der Vorfall ihrem Kino und auch ihr persönlich schaden könnte. Schließlich kannte sie den Ermordeten und hatte Schulden bei ihm. Doch als die beiden zur Tat schreiten wollen, ist der Tote plötzlich verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gertraud Jesserer (Hermine) Karlheinz Hackl (Schorsch) Brigitte Kren (Lotte) Karl Fischer (Wurli) Lars Rudolph (Gabriel) Peter Neubauer (Filmvorführer Max) Gottfried Breitfuss (Kommissar Müller) Originaltitel: Taxi für eine Leiche Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Wolfgang Murnberger Kamera: Helmut Wimmer Musik: Roland Neuwirth