3sat 20:15 bis 21:45 Komödie Willkommen in Wien A, D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der korrupte Wiener Cop Albert kommt einfach nicht weiter. Sein ehemaliger Kollege wurde ermordet. Vom Täter fehlt jede Spur. Und jetzt muss sich Albert auch noch mit einem überkorrekten jungen Partner auseinandersetzen. Sein deutscher Kollege Thorsten Richter ist ein Ausbund an Ehrgeiz, und damit das genaue Gegenteil des Wieners. Um seine Ruhe zu haben, und weiter nach den Mördern seines Kollegen suchen zu können, halst der Österreicher dem Deutschen einen unnötigen Undercover-Job bei einer Erotik-Chat-Line auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Böck (Albert Schuh) Florian Bartholomäi (Thorsten Richter) Ursula Strauss (Lucy Wondraschek) Helmut Bohatsch (Hubert Hintermaier) Julia Stemberger (Susi Wagner) Michael Menzel (Marko Mahler) Maria Urban (Andropows Nachbarin) Originaltitel: Willkommen in Wien Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Katarina Bali, Nikolaus Leytner Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber