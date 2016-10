3sat 17:15 bis 18:40 Komödie Alles Schwindel A, D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Katastrophe ist perfekt: Gustav Klimts weltberühmter "Kuss" wurde aus dem Museum gestohlen. Was für die einen ein Problem ist, ist für die anderen eine Rettung. Für den verarmten Grafen Leopold ist der Verlust des Bildes von Vorteil, denn nun kann er die Versicherungssumme für das im Familienbesitz befindliche Kunstwerk lukrieren. Für die Modedesignerin Isabella entsteht mit dem Diebstahl definitiv ein Problem zu viel. Nicht nur liegt ihr Vater Albert, der das Bild in der Tatnacht bewachen sollte, nun mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus, er gesteht ihr auch noch, dass der gestohlene Klimt eine von ihm selbst angefertigte Fälschung ist. Dann geraten Leopold und Isabella aneinander, als jeder vom anderen glaubt, er sei der Dieb. Der Dieb allerdings hat ganz andere Sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Isabella Wolf) Benno Fürmann (Leopold von Hohensinn) Bibiana Zeller (Gloria von Hohensinn) Udo Samel (Albert Wolf) Karl Fischer (Nikolaus von Bathory) Magdalena Kronschläger (Jukic) Petra Morzé (Mautner) Originaltitel: Alles Schwindel Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée, Rupert Henning, Gabriel Castaneda Kamera: Peter von Haller Musik: Roman Kariolou Altersempfehlung: ab 6