3sat 15:35 bis 17:15 Komödie Wien, du Stadt meiner Träume A 1957 20 40 60 80 100 Merken König Alexander I. von Alanien kommt mit seiner Tochter Sandra nach Wien, um ihr jene Stadt zu zeigen, in der er seine Studienjahre verbracht hat. Da ereilt die beiden die Nachricht, dass in ihrer Heimat ein Staatsstreich stattgefunden habe und die Monarchie gestürzt sei. Eine Rückkehr nach Alanien scheint ausgeschlossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Hoven (Peter Lehnert, Musikprofessor) Erika Remberg (Sandra, Prinzessin von Alanien) Hertha Feiler (Elisabeth Seyboldt) Hans Holt (Alexander I., König von Alanien) Paul Hörbiger (Vater Lehnert) Alma Seidler (Mutter Lehnert) Oskar Sima (von Trotum) Originaltitel: Wien, du Stadt meiner Träume Regie: Willi Forst Drehbuch: Willi Forst, Kurt Nachmann Kamera: Günther Anders Musik: Norbert Pawlicki, Rudolph Sieczynski, Alfred Uhl Altersempfehlung: ab 6