3sat 12:30 bis 14:00 Komödie Im Prater blüh'n wieder die Bäume A 1958 Untertitel

Auf dem Weg ins Hotel Sacher verliebt sich Erzherzog Peter Ferdinand in die junge Hofratstochter Lixie. Diese hat jedoch nur den Klavierlehrer Toni im Kopf. Ein Österreichischer Heimatfilm. Durch die Bekanntschaft mit dem Erzherzog hofft Lixie auf die langersehnte Protektion, um Toni eine Stelle an der Oper zu verschaffen. Ein gemeinsamer Abend mit Peter Ferdinand führt jedoch zu einem Skandal. Der Wiener Gesellschaft bleibt das Liebesleben des Erzherzogs mit einer "Bürgerlichen" nicht verborgen. Als auch noch die Affären einiger ehrwürdiger Honoratioren ans Tageslicht kommen, wird aus dem Skandal eine hochpolitische Staatsaffäre. Da greift Lixies resolute Freundin Mizzi ein.

Schauspieler: Johanna Matz (Lixie Härtl) Gerhard Riedmann (Erzherzog Peter Ferdinand) Nina Sandt (Mizzi Starek) Theo Lingen (Herr Schindler) Marte Harell (Frau Sacher) Susi Nicoletti (Isabella) Albert Rueprecht (Toni Reitmeister) Originaltitel: Im Prater blüh'n wieder die Bäume Regie: Hans Wolff Drehbuch: Juliane Kay Kamera: Willi Sohm Musik: Robert Stolz Altersempfehlung: ab 12