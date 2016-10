KI.KA 19:25 bis 19:50 Magazin pur+ Alarmstufe Klima D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Alarmstufe Klima: Der Meeresspiegel steigt. Das Eis an den Polen schmilzt. Wir Menschen sind dafür mitverantwortlich. Denn jedes Jahr bläst jeder Deutsche ca. 11 Tonnen Kohlendioxid (CO²) in die Luft. "pur+"-Moderator Eric Mayer tritt gegen ein Auto an. Wer produziert wie viel CO²? Und warum sind die Autoabgase ein Problem für die Erde - Erics Atem aber nicht? Im "pur+"-Experiment versucht Familie Knecht eine Woche weniger CO² zu produzieren. pur+ - Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer. Mehr wissen macht nix! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: pur+ Drehbuch: M. Kinzler, A. Odziomek