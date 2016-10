KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Bobby & Bill Der beste Freund der Welt! / Verrückter Vollmond F 2015 2016-10-27 11:40 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der beste Freund der Welt!: Obwohl Bill eigentlich zum Ballspielen mit Bobby gegen Axel und Rocky verabredet ist, will er vorher unbedingt noch frischen Salat für Caro besorgen. Seine Hilfsbereitschaft wird auf einige Proben gestellt: aber das ist für Bill kein Problem. Er hilft seinen Freunden, wo er nur kann. Leider wird er dabei vom Hundefänger geschnappt - aber natürlich helfen ihm alle seine Freunde und befreien ihn wieder. Und zu guter Letzt bekommt Caro auch noch ihren heißersehnten Salat! Verrückter Vollmond: Mama findet heraus, dass man sich bei Vollmond besonders gesund ernähren sollte - und da gerade Vollmond ist, werden die Fischstäbchen, auf die sich alle gefreut hatten, gegen Salat eingetauscht. Das ärgert natürlich auch Captain, der schon ein Auge auf die Fischstäbchen geworfen hatte. Vorm Schlafengehen erzählt Bobby eine Gruselgeschichte vom "Geist im Mond" und prompt sind Caro und Bill der festen Überzeugung, dass dieser Geist sie holen will. Nach einigen unheimlichen Begegnungen stellt sich allerdings heraus, dass der Geist nur der hungrige Captain ist, der mit allen Mitteln versucht, an die Fischstäbchen heranzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal