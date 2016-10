KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Tierfreunde D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Tierfreunde: Sophies erste Demo. Es geht gegen ein Tierversuchslabor und sie ist Feuer und Flamme. Spontan bietet sie dem coolen 17-jährigen Ezra, der die Demo leitet, weitere Mitarbeit an und schreibt ihm ihre Adresse auf ein Flugblatt. Kurz darauf steht bei Familie Krogmann die Polizei vor der Tür: Jemand ist in das Labor eingebrochen, alle Versuchstiere sind verschwunden. Sophie ist begeistert, ihre Eltern weniger, da der Beamte ihnen das Flugblatt mit Sophies Adresse präsentiert - gefunden neben den geöffneten Tierkäfigen. Um Ezra zu decken, verschweigt Sophie, wem sie das Flugblatt gegeben hat. Dass sie vor dem Labor ein Kaninchen gefunden und mitgenommen hat, behält sie auch für sich. Handelt Sophie richtig? Die Pfefferkörner sind geteilter Meinung, um so mehr, als Ezra sich vor Sophie geradezu mit der Tat brüstet. Dann überstürzen sich die Ereignisse: Die Tiere werden tot aufgefunden, ein Unbekannter versucht, das Kaninchen aus dem Hauptquartier zu entführen und Ezra will mit der Tierbefreiung plötzlich nichts mehr zu tun gehabt haben. Als Rasmus und Lina zusammen mit dem Kaninchen gekidnappt werden, müssen Sophie, Themba und Emma all ihren Verstand und Mut einsetzen, um ihre Freunde zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Unger (Sophie) Coco Nima (Themba) Lale H. Mann (Lina) Julian Winterbach (Rasmus) Aurelia Stern (Emma) Verena Mundhenke (Maike Krogmann) Jörn Knebel (Hannes Krogmann) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Klaus Brix Musik: Mario Schneider