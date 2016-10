KI.KA 11:15 bis 11:40 Trickserie Das Dschungelbuch Der Sternenstein / Der doppelte Mogli F, D, IND 2009-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Sternenstein: Der kleine Elefant Appu ist enttäuscht sein Vater Hathi hält ihn immer noch nicht für erwachsen. Um zu beweisen, dass er schon erwachsen ist, holt er sich heimlich den Sternenstein, den er immer wieder in den Himmel wirft. Die Elefanten glauben nämlich, wenn der Sternenstein oben im Himmel bleibt, heißt das, man ist erwachsen. Durch das Steinewerfen entfernt Appu sich immer mehr von der Elefantenlichtung und verliert die Orientierung. Schließlich landet er im Sumpf und sinkt immer tiefer in die braune Masse ein. Als Hathi sich Sorgen um seinen Sohn macht, helfen Chil, Balu und Mogli mit bei der Suche. Um weiter sehen zu können, fliegt Mogli mit Chil in die Lüfte. Ob sie Appu finden können? Der doppelte Mogli: Mogli findet im Fluss etwas, in dem er sich selbst sehen kann. Das muss einer der Menschen verloren haben. Das spiegelnde Ding bringt viel Aufregung in den Dschungel. Manche Tiere wie zum Beispiel Tabaqui laufen verschreckt davon, andere wie die Affen wollen es haben. Während Tabaqui aufgebracht Shir Khan erzählt, dass er zwei Moglis gesehen hat, bewundert sich Mascha in dem merkwürdigen Ding. Shir Khan ist verzückt, dass es nun also zwei Menschenjungen gibt, die er fressen kann. Doch als er Mogli angreifen will, ist er ganz verwirrt von den beiden Moglis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Book Regie: Tapaas Chakravavarti, Siddharth Vasudeva