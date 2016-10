KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Raumfahrer Jim - Abenteuer auf Munaluna Jims Pfützenpech / Die Kuschels kommen CDN 2004-2006 Stereo Merken Jims Pfützenpech: Jim sucht für Eco eine seltene Pflanze und fällt dabei in eine grüne Flüssigkeit. Sie wird ziemlich schnell ganz hart und Jim kann sich nicht mehr bewegen. Wie soll er diesen "Panzer" wieder abbekommen? Bei ihren Nachforschungen stellt sich heraus, dass manche Stoffe flüssig werden, wenn man sie erwärmt. So machen sie es dann auch bei Jim, und der Panzer fließt einfach ab. Die Kuschels kommen: Den Mondbewohnern ist kalt und sie wollen sich neue wärmende Kristalle aus der Kristallhöhle holen. In einer anderen Höhle entdecken sie ein einzelnes kleines zotteliges Wesen, einen Kuschel. Es folgt ihnen unbemerkt in die Grüne Kuppel. Zurückbringen nützt nichts, denn wenig später ist es mit ganz vielen Kollegen wieder da. Jim und Co. stellen fest, dass die kleinen Kuschelwesen die Wärme suchen, weil auch ihnen kalt ist. Daher bringen sie sie direkt in die warme Kristallhöhle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lunar Jim Regie: Alex Busby, Peter Huggan, Benny Zelkowicz Drehbuch: Jeff Rosen Musik: Volcano Music, Jonathan Evan, Gerard Tevlin

