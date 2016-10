ARD alpha 19:30 bis 20:00 Magazin W wie Wissen Dicke Luft D 2016 2016-10-27 16:00 16:9 Live TV Merken Sie blasen mehr Feinstäube in die Luft, als alle Verbrennungsmotoren des Straßenverkehrs zusammen: rund 14 Millionen Kamin- und Kachelöfen sorgen in Deutschland für dicke Luft. In der kalten Jahreszeit freuen sich viele an der kuscheligen Wärme, doch die Behaglichkeit hat beträchtliche Nebenwirkungen, insbesondere bei älteren Anlagen. Wissenschaftler arbeiten an Filteranlagen, um die gesundheitsschädlichen Feinstäube zu reduzieren. Im Labor funktioniert das Ganze schon ganz gut - aber das ist bei Dieselfahrzeugen ja auch so. Bewähren sich die Filter auch in der Praxis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen