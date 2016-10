ARD alpha 07:30 bis 07:45 Bildungsprogramm Zeiten und Verben - present tense & past tense 2015 16:9 Live TV Merken ¿¿Die Filme behandeln Themen, die für das Abitur und die Fachhochschulreife prüfungsrelevant sind. ¿Die Lernfilme sind moderiert und zeigen die Lernschritte anhand von Beispielen in der Realität. Die Inhalte wurden von den führenden Fachdidaktikern entwickelt. Die Filme werden in der Lernplattform alphaLernen durch zahlreiche multimediale Ergänzungen vertieft, wie interaktive Anwendungen und exemplarische Übungen. Die Inhalte bilden auch die Grundlage für den Telekolleg-Kurs.¿ alphaLernen erklärt, was die Zeitformen im Englischen vom Deutschen unterscheidet und wie man sie Zeitformen richtig anwendet - die Gegenwartsformen (present tense group) und die Vergangenheitsformen (past tense group). Cate ist unterwegs in London mit den berühmten Doppelstöckerbussen und der "tube", der U-Bahn, und erklärt tense, aspect und warum man in London nie zum Zug rennt. In Dana's Corner gibt's musikalische Eselsbrücken zum Thema Zeiten und Verben. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 369 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 129 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 129 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 129 Min.