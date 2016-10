Niederlande 1 22:05 bis 23:00 Sonstiges Face to Face NL 2016 HDTV Merken Angela en Amanda ontmoeten elkaar bij de voetbalclub van hun kinderen en bouwen daarna een innige vriendschap op. Tijdens de moeilijke tijden die volgen zijn de vriendinnen er altijd voor elkaar. Maar de laatste jaren verschijnen er scheurtjes in hun vriendschap. Amanda lijkt steeds moeilijker te kunnen omgaan met haar emotionele vriendin. De irritaties stapelen zich zo hoog op dat ze inmiddels helemaal geen contact meer hebben. Toch mist Angela haar vriendin en zou ze het liefst de klok terug willen draaien. Kan zij haar verwijten naar Amanda door de face-to-face aan de kant zetten? Ook zien we Orpha die al jaren geen contact meer heeft met haar 10 jaar oudere broer Marco. Hij is vanaf zijn 17e verslaafd aan de verdovende middelen en door omstandigheden moet de dan 15-jarige Orpha het hele gezin draaiende houden. Toch waren er ook goede tijden waarin Orpha en Marco heel close waren. Juist die relatie zou zij dolgraag weer op willen bouwen met haar inmiddels afgekickte broer. Lukt het Marco om zijn schaamte en schuldgevoel opzij te zetten en kan hij eindelijk de grote broer zijn die Orpha zo heeft gemist? In Google-Kalender eintragen Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Face to face

