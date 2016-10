Niederlande 1 17:10 bis 18:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken In Nederland lijden momenteel 260.000 mensen aan een vorm van dementie en dat aantal zal binnen enkele decennia zijn verdubbeld. In deze uitzending in samenwerking met de Hersenstichting wordt nader ingegaan op het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, mogelijke preventie en eventuele behandeling van de ziekte, waarvoor op dit moment nog geen geneesmiddelen beschikbaar zijn. Te gast zijn onder andere voormalig Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet en zanger Jan Dulles. Beiden hebben in hun privé-situatie te maken (gehad) met dementie: de moeder van Gerdi Verbeet leed aan vasculaire dementie en de vader van Jan Dulles is getroffen door Alzheimer. Verder vertellen we het aangrijpende verhaal van Margreet Laan, die op haar 53ste hoorde dat ze lijdt aan fronto temporale dementie, een zeer progressieve hersenziekte. Margreet probeert samen met haar man en twee zoons nog zoveel mogelijk te genieten van het leven. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX