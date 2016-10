Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Ruim baan voor voormalig topzwemster Inge Dekker. Inge, die viermaal deelnam aan de Olympisch Spelen en daar goud, zilver én brons veroverde, maakte begin deze maand bekend dat ze stopt met wedstrijdzwemmen * Ook te gast: modeontwerper Hans Ubbink. Hij is een van de zeven BN-ers die deze week in het nieuwe AVROTROS-programma De pennen zijn geslepen de strijd met elkaar aangaan, met als doel het schrijven van de beste literaire thriller * Met vaste huisarts dokter Ted van Essen hebben we het over (te) lage bloeddruk, en in de keuken vandaag topkok Antoine Hermans * Tenslotte een spetterend optreden van de dames van Big, Black & Beautiful: hun nieuwe soul- en discoshow Get up and dance is net in première gegaan en in Tijd voor MAX laten ze horen hoe dat swingt! In Google-Kalender eintragen Moderation: Martine van Os, Sybrand Niessen Originaltitel: Tijd voor MAX