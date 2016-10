Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Dank Steve Breitkreuz geht Aue mit einem breiten Kreuz ins Ost-Derby gegen Union Berlin. Der Innenverteidiger köpfte in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer am Millerntor gegen St. Pauli. "Klar geht's du mit nach vorne und denkst an diese Situation", kommentierte der 24-Jährige seinen ersten Treffer in Liga zwei, "jetzt ein Tor, das wäre es. Das hatte ich schon im Kopf." Einmal mit dem linken und einmal mit dem rechten Füßchen machte es Union beim 2:1 gegen Hannover. Zuerst knipste der wiedergenesene Torjäger Collin Quaner und dann traf sein Sturmkollege Philipp Hosiner. "Wir haben es lange geschafft, die Null zu halten", so Quaner, "und wir wissen, dass wir offensiv In Google-Kalender eintragen Bildergalerie