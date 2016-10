Niederlande 2 22:55 bis 23:55 Sonstiges 2Doc: Echt en Vals In de geest van Anton Heyboer NL 2016 HDTV Merken Galeriehouders George Knubben en Couzijn Simon zijn ongewild hoofdrolspelers in wat "de grootste kunstvervalsingszaak in Nederland ooit" wordt genoemd. Ko van Reenen maakte een documentaire over de emotionele achtbaan waarin deze twee gepassioneerde handelaars in de kunst van Anton Heyboer terechtkwamen. Van Reenen weet de woede, het verdriet, de onzekerheid, maar ook de vastberadenheid, strijdbaarheid en de allesoverheersende liefde voor de kunst van Anton Heyboer op boeiende wijze vast te leggen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Echt en Vals In de geest van Anton Heyboer Regie: Ko van Reenen