Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:00 Serien Masters of Sex Außenseiter USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Probleme der beiden Sexualforscher William Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) steuern auf einen Höhepunkt zu, als endlich der Prozess gegen sie beginnt. Ihr Gegner vor Gericht ist ausgerechnet Anwalt Bram Keller (David Walton). Unterdessen versucht Virginia, ihre Karriere wiederzubeleben. Aber Masters dämmert allmählich, welche Konsequenzen eine Verurteilung für ihn, Virginia und ihre Praxis haben würde. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Nicholas D'Agosto (Ira Gall) Teddy Sears (Thomas Gilpatrick) Aaron Abrams (Randy) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Originaltitel: Masters of Sex Regie: John Madden Drehbuch: Michelle Ashford, Tom Maier Altersempfehlung: ab 12