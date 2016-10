Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Krimiserie Powers Mickey Rooney weint nicht mehr USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walker (Sharlto Copley) und Pilgrim (Susan Heyward) untersuchen den Tod von "Levitation Boy". Seine Fähigkeit zu Schweben war nicht besonders ausgeprägt - prompt bestätigt die Autopsie, dass er mit der Droge "Sway" nachgeholfen hatte und in der Folge gestorben ist. Im Club von Johnny Royalle (Noah Taylor) sehen Walker und Pilgrim, dass die Droge dort frei verteilt wird. - Unmoralische Superhelden in einem originellen Sci-Fi-Krimi-Mix. Nach der gleichnamigen Comic-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Christian Walker) Susan Heyward (Deena Pilgrim) Noah Taylor (Johnny Royalle) Olesya Rulin (Calista Secor) Adam Godley (Captain Cross) Max Fowler (Krispin Stockley) Michelle Forbes (Retro Girl) Originaltitel: Powers Regie: David Petrarca Drehbuch: David Paul Francis, Mike Avon Oeming, Brian Bendis, Charlie Huston Musik: Jeff Rona Altersempfehlung: ab 16