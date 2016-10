Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien The Leftovers Gladys USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gladys (Marceline Hugot), ein Mitglied der "Schuldig Verbliebenen", ist plötzlich verschwunden. Laurie (Amy Brenneman) beteiligt sich an der Suche im Wald und macht eine schreckliche Entdeckung. Meg (Liv Tyler) steht vor der Entscheidung, ob sie den nächsten Schritt vollzieht und ihr Leben tatsächlich der Sekte verschreibt. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente, von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Liv Tyler (Meg) Carrie Coon (Nora Durst) Ann Dowd (Patti Levin) Charlie Carver (Scott Frost) Originaltitel: The Leftovers Regie: Mimi Leder Drehbuch: Damon Lindelof, Tom Perrotta Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 16