Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:05 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Fisher und Söhne USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Merken Ausgerechnet an Heiligabend verunglückt Bestattungsunternehmer Nathaniel Fisher mit seinem Leichenwagen tödlich. Die Tragödie führt an den Feiertagen seine Frau Ruth (Frances Conroy), Sohnemann Nate (Peter Krause), Bruder David (Michael C. Hall) und Schwester Claire (Lauren Ambrose) zusammen. Doch die liebe Verwandtschaft hat so manch düsteres Geheimnis. Bei der Beerdigung kommt es zu allerlei Turbulenzen. - Schwarzhumorige Serie um ein familiär geführtes Bestattungsunternehmen, prämiert mit Emmys und Golden Globes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Richard Jenkins (Nathaniel Fisher) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Peter Krause (Nate Fisher) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Alan Ball Drehbuch: Alan Ball Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12