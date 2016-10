Heimatkanal 11:35 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Das Tiskow-Fieber D 1978 Stereo Merken In der Villa des Autogroßhändlers Raab treffen sich die Freunde Briegel und Kugler mit dem Hausherrn zu einer feuchtfröhlichen Skatrunde. Am nächsten Morgen sind Bargeld, Schmuck und Frau Raabs verhätschelter Pudel samt seines wertvollen Brillant-Halsbandes verschwunden. Es bedarf einmal mehr einer typischen Wanninger-List, um den Dieb zu überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Herbert Bötticher (Hugo Raab) Alwi Becker (Elsa Briegel) Walter Feuchtenberg (Kurt Briegel) Bernd Helfrich (Siegfried Kugler) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Hans Dieter Schwarze Drehbuch: Peter Ertel Kamera: Ernst Schmid