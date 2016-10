Mystery, Sci-Fi und Suspense mit Oscargewinner Nicolas Cage: 1959 schreiben Schüler ihre Zukunftsvisionen auf Papier und lagern diese in ihrer Schule ein. 50 Jahre später bekommt Caleb, der Sohn des Astrophysikers John Koestler, eines dieser Papiere in die Hand. John kann die rätselhaften Zahlenreihen entschlüsseln: Es ist ein Code, der die Zahl der Opfer und das Datum der schlimmsten globalen Katastrophen und Unfälle der letzten 50 Jahre und der nahen Zukunft vorhersagt. In Google-Kalender eintragen