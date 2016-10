Die gegensätzlichen Freunde Thomas und Daniel (Milan Peschel, Fahri Yardim) haben eine neue Methode entdeckt, Frauen kennenzulernen: Als Therapie-Crasher tingeln sie von einer Familienaufstellung zur nächsten. Unter jeweils neuen Namen machen sie auf therapiebedürftig - was bei den Frauen prima ankommt. Nur an eine Regel halten sich die beiden Aufreißer: verlieben verboten. Doch die attraktive Sylvie (Marie Bäumer) stellt diesen Vorsatz gehörig auf die Probe. - Fun in der Psychoszene: zwei deutsche Spaß-Stars in einer chaotischen Romantic Comedy vom "Kebab Connection"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen