Sky Cinema Hits 07:25 bis 09:20 Komödie Der Nanny D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bauunternehmer Clemens (Matthias Schweighöfer) ist smart, hat Erfolg und Knete ohne Ende. Nur die eigenen Kids (Paula Hartmann, Arved Friese) bereiten dem Karrieristen einige Probleme. Mit viel Einfallsreichtum treiben sie jede Nanny aus dem Haus - und ihren Vater in den Wahnsinn. Dann taucht Loser Rolf (Milan Peschel) auf, der sich an dem Baulöwen rächen will und die Rolle des Kindermädchens übernimmt. Doch auch er hat die Rechnung ohne Clemens' Kinder gemacht. - Bestens aufgelegter Familienspaß: Zwei Kids und ein Loser zeigen dem erfolgsverwöhnten Papa Matthias Schweighöfer, wo das Herz schlägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Schweighöfer (Clemens) Milan Peschel (Rolf) Paula Hartmann (Winnie) Arved Friese (Theo) Joko Winterscheidt (August) Andrea Osvárt (Helen Nielsen) Alina Süggeler (Steffi) Originaltitel: Der Nanny Regie: Matthias Schweighöfer , Torsten Künstler Drehbuch: Murmel Clausen, Finn Christoph Stroeks, Lucy Astner Kamera: Bernhard Jasper Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 371 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 131 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 131 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 131 Min.