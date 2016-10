Sky Krimi 09:30 bis 11:05 Krimi SOKO Leipzig Folge: 294 Toter Mann D 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das SOKO-Team ist entsetzt, als sie in dem bewusstlosen Mann ihren alten Kollegen Miguel Alvarez wieder erkennen. Wie kann das sein? Alle waren Zeugen, wie der Kommissar vor zehn Jahren bei einem Schusswechsel ums Leben kam. Als der Mann erwacht, behauptet er tatsächlich, Miguel zu sein. Jan Maybach erfährt eine unglaubliche Geschichte über Zukunftstechnologie und Industriespionage, in die Miguel verwickelt ist. Begleitet von Erinnerungen von damals müssen SOKO-Chef Hajo und sein Team nun die Wahrheit herausfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Gabriel Merz (Marco Haager) Beatrice Richter (Desirée Mönke) Daniel Friedrich (Dr. Bernhard Marks) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Uwe Kossmann, Markus Hoffmann Kamera: Henning Jessel Musik: Andreas Moisa, Philipp Edward Kümpel

