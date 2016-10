Sky Krimi 07:00 bis 07:50 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 62 Die doppelte Venus D 2006 Stereo Merken Ausgrabungen in der Nähe von Rosenheim bringen eine alte Tonfigur, genannt "Rosenheimer Venus", ans Tageslicht. Doch anstelle von weiteren antiken Gegenständen findet man als Nächstes die Leiche des Archäologen Professor Wachsmuth auf dem Feld. Und die Venus ist verschwunden. Den Kommissaren Lind und Hofer bleibt nichts anderes übrig, als in alle Richtungen zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Andrea Ballschuh (Regina Wachsmuth) Patrick Winczewski (Winfried Glöckner) Tobias Hoesl (Krishan Berg) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Gerhard Ammelburger Kamera: Mathias Zscheile Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6

