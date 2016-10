MGM 04:50 bis 06:30 Actionfilm Zero Hour VEN 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ausgerechnet während eines Ärztestreiks wird Parcas hochschwangere Jugendliebe Ladydi angeschossen. In einem der staatlichen Krankenhäuser ist man nicht in der Lage die schwerverletzte Frau medizinisch zu versorgen. Kurzentschlossen stürmt der routinierte Auftragskiller zusammen mit seiner schwerbewaffneten Gang eine noble Privatklinik, nimmt Patienten und Ärzte als Geiseln, um Ladydies Leben und das ihres Kindes zu retten. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei soll alles wieder unter Kontrolle bringen. Doch als der leitende Beamte heimlich bewaffnete Cops in die Klinik schleust und die Situation somit völlig eskaliert, beginnt Parca zu ahnen, dass er längst Teil eines perfiden Plans geworden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zapata 666 (Parca) Amanda Key (Ladydi) Erich Wildpret (Dr. Ricardo Cova) Laureano Olivares (Buitre) Marisa Román (Veronica Rojas) Albi De Abreu (Jesus) Alejandro Furth (Comisario Peña) Originaltitel: La hora cero Regie: Diego Velasco Drehbuch: Diego Velasco, Carolina Paiz Kamera: Luis Otero Musik: Freddy Sheinfeld, Gabriel Velasco Altersempfehlung: ab 16