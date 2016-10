MGM 19:20 bis 20:10 Serien Die Glorreichen Sieben Leben auf Kaution USA 1998 Stereo Merken Als Chris eines Tages in das benachbarte Städtchen Jericho reist, um dort in eine Bar zu gehen, wird er völlig überraschend und grundlos vom örtlichen Sheriff und dessen Hilfssheriff verhaftet und ins Gefängnis geworfen. In Haft macht Chris die Bekanntschaft von anderen Unschuldigen und erfährt so, dass der Sheriff versucht, Kautionen von den Angehörigen der Opfer zu erpressen. Doch Rettung naht - in Gestalt der sechs treuen Freunde von Chris. - Teil 10 der TV-Serie, die auf dem gleichnamigen Westernklassiker von John Sturges basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J. D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Gregg Champion Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Robert Franke Musik: Don Harper, Dave Metzger Altersempfehlung: ab 12