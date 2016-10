MGM 16:55 bis 18:30 Thriller Felony - Ein Moment kann alles verändern AUS, USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Free-TV-Premiere: Polizist Malcolm Toohey (Joel Edgerton) wird während der Festnahme einer Verbrecherbande durch einen Schuss verwundet. Dennoch verläuft der Einsatz erfolgreich, und Malcolm wird für seine Tapferkeit ausgezeichnet. Wenig später verursacht der betrunkene Malcolm einen Unfall. Er hat ein Kind angefahren und lebensgefährlich verletzt, bestreitet jedoch, der Täter zu sein. Schuld geplagt gesteht Malcolm die Wahrheit nur seinem Freund und älteren Kollegen Detective Summer (Tom Wilkinson). Da Summer mit den Ermittlungen beauftragt wurde, versucht er zu Gunsten von Malcolm, die tatsächlichen Vorkommnisse zu verschleiern. Zum immer größeren Problem wird jedoch ihr ehrgeiziger Polizistenkollege Jim (Jai Courtney), der nicht an ihre Version des Vorfalls glaubt. Matthew Savilles psychologischer Thriller "Felony" basiert auf einem Drehbuch von Joel Edgerton, einem australischen Schauspieler, Regisseur und Autor, der schon in vielen Produktionen sein vielseitiges Talent unter Beweis stellte (so als Darsteller in "Exodus" und "Black Mass", oder als Regisseur von "The Gift"). Edgerton zeigt auch in diesem Film, was für ein guter Schauspieler er ist in der Hauptrolle des verzweifelten Polizisten Malcolm Toohey. Seinen Kumpan und Helfer in der Not Detective Summer spielt Tom Wilkinson ("Grand Budapest Hotel", "Selma"). Ex-Model Jai Courtney ("Suicide Squad") hat den Part des hartnäckig ermittelnden Polizisten Jim übernommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Wilkinson (Detective Carl Summer) Joel Edgerton (Detective Malcolm Toohey) Jai Courtney (Detective Jim Melic) Melissa George (Julie Toohey) Sarah Roberts (Ankhila Sarduka) Mark Simpson (Slim) Paul Caesar (Elliott "Doolan") Originaltitel: Felony Regie: Matthew Saville Drehbuch: Joel Edgerton Kamera: Mark Wareham Musik: Bryony Marks Altersempfehlung: ab 12