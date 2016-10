MGM 15:15 bis 16:55 Thriller Badge of Honor USA 2015 Nach einer Vorlage von Anthony Thorne, Kevin Barrett Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jessica Dawson (Mena Suvari) ist eine pflichtbewusste Polizistin, die prompt ihren eigenen Partner festnimmt, als dieser sich zu einem Akt von Polizeibrutalität hinreißen lässt. Daraufhin wird sie dem Dezernat für innere Angelegenheiten unterstellt und bekommt es mit dem Fall zweier Detectives (Jesse Bradford und Lochlyn Munro) zu tun, die im Einsatz einen in einen Drogendeal involvierten Teenager töteten. Bei ihrer Untersuchung erweisen sich die Beteiligten allerdings alles andere als hilfreich. - Solider Copthriller mit "American Beauty"-Star Mena Suvari. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Sheen (Captain Richards) Mena Suvari (Jessica Dawson) Jesse Bradford (Mike Gallo) Lochlyn Munro (David Miles) Natasha Henstridge (Rebecca Miles) Haylie Duff (Brittany Gallo) Patrick Muldoon (Aaron Wilde) Originaltitel: Badge of Honor Regie: Agustin Drehbuch: Anthony Thorne, Kevin Barrett, Nick Montalvo, Agustin Kamera: Cliff Hokanson Musik: Jermaine Stegall Altersempfehlung: ab 16