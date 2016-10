RTL Crime 03:05 bis 03:55 Actionserie Das A-Team Haute Couture USA 1984 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 12: Das bekannte Mannequin Rina wird von dem Gangster Johnny Turian erpresst: Sie soll für ihn die noch geheimen Entwürfe des Star-Designers Dubrio beschaffen. Face versucht, Rina beizustehen und Turian zu überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Markie Post (Rina) Arthur Taxier (Turian's Assistant) John Moschitta jr. (Jason Burnette) Originaltitel: The A-Team Regie: Tony Mordente Drehbuch: Stephen Katz Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6